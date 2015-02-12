"Навбахор" борется за Кубок ПФЛ

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 февраля. /УЗИНФОРМ/. В рамках подготовки к новому сезону "Навбахор" участвует в традиционном Кубке ПФЛ Узбекистана. Пока особыми успехами в этом турнире наманганская команда не может.

Жребий определил в соперники по группе "С" столичные клубы "Локомотив" и "Обод", а также гузарский "Шуртан". Матчи проводятся на стадионе ФФУ. Всего в турнире играют 16 команд, разбитых на 4 группы.

Как сообщает пресс-служба "Навбахора", в первом туре наманганцы уступили играющему в первой лиге "Ободу" – 0:1, а во втором сделали веселую ничью с "Шуртаном" – 3:3. Голы в команде забили Юрий Рыжко, Шахбоз Эркинов и Отабек Валиджанов. Примечательно, что у соперников отличился много лет игравший в "Навбахоре" Виктор Клишин.

Отметим неудачи вице-чемпиона страны: столичные железнодорожники проиграли оба поединка – "Шуртану" и "Ободу".

В заключительном туре наманганцы встретятся как раз с "Локомотивом", и надо обязательно побеждать. А гузарцы и другая ташкентская команда "Обод" сыграют между собой. Две лучшие команды из группы выходят в четвертьфинал. Решающие поединки в группе "С" пройдут 12 февраля.

Тем временем, "Навбахор" пополнил состав целой группой новичков. В команду пришли Санъат Шихов и Азамат Бабаджанов, ранее защищавшие цвета самаркандского "Динамо", кокандец Рахматулло Мелибоев, молдавские легионеры Сергей Георгиев и Вадим Чемиртан. Также за "Навбахор" будут играть сербский футболист Александр Лепосавич и болгарский вратарь Эмил Михайлович.

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