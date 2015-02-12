Рабочие места для молодежи

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 февраля. /УЗИНФОРМ/. На прошедшей во вторник в Чусте первой в этом году ярмарке труда 41 предприятием района была представлена 141 вакансия, главным образом, для женщин и молодежи. Мероприятие прошло в рамках выполнения госпрограммы обеспечения занятости населения.

По данным районного управления по труду и социальной защите населения, больше ста человек подписали трудовые соглашения с работодателями. Большинство из них – выпускники профессиональных колледжей.

"Основное внимание на нынешней ярмарке труда мы обратили на трудоустройство женщин и юношей и девушек, окончивших колледжи. В этом году мы планируем провести 6 подобных ярмарок", – рассказывает директор Чустского районного центра занятости и социальной защиты населения Бекмурод Маллаев.

На ярмарке также были представлены льготные кредиты для открытия бизнеса. Еще 13 человек воспользовались возможностью получить дополнительные специальности на курсах профессионального обучения, а 12 юношей и девушек были привлечены к общественным работам.

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