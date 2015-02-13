Обсуждены вопросы развития партнерства между Узбекистаном и Оманом

ТАШКЕНТ, 13 февраля. /УЗИНФОРМ/. 3 февраля в Министерстве внешних экономических связей, инвестиций и торговли Узбекистана была проведена встреча с исполнительным директором Государственного генерального резервного фонда Султаната Оман Абдусалламом Аль Муршиди, на которой были рассмотрены перспективы расширения взаимовыгодного межгосударственного сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и финансово-технической областях.

Также стороны обсудили вопросы дальнейшего развития деятельности ООО "Uzbek-Oman Investment Company" и перспективы практической реализации Соглашения о создании Международного транспортного и транзитного коридора между Правительствами Ирана, Омана, Туркменистана и Узбекистана (Ашхабадское соглашение), сообщает МВЭСИТ.

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