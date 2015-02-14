Вечер памяти Пушкина прошел в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 14 февраля. /УЗИНФОРМ/. Годовщине со дня смерти великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина был посвящен прошедший 12 февраля литературный вечер в Российском центре науки и культуры в Ташкенте в рамках Года литературы в России.

Открыли мероприятие руководитель Российского центра науки и культуры в Ташкенте Виктор Шулика и искусствовед, хранитель клуба-музея Анны Ахматовой "Мангалочий дворик" Альбина Маркевич.

Романсы на стихи А. С. Пушкина исполннили Геннадий Арефьев и Наталья Александрова, была также показана инсценировка "Письмо Татьяны" школьного театра "Золотой ключик". Звучали бессмертные стихотворения русского поэта в исполнении учащихся узбекских школ города Ташкента.

Литератор и поэт Вадим Фомичев рассказал об исследованиях творчества А. С. Пушкина русскими поэтами М. Цветаевой и А. Ахматовой, провел параллель между знаменитым основоположником литературного узбекского языка А. Навои и основоположником русского литературного языка А. Пушкиным.

В завершение вечера Альбина Маркевич поблагодарила гостей и участников за их любовь к русской поэзии и творчеству Александра Пушкина.

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