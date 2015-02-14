Индийские товары выходят на Наманган

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 14 февраля. /УЗИНФОРМ/. Ажиотаж среди наманганцев вызвала индийская ярмарка, открывшаяся вчера в спорткомплексе "Пахлавон". На ней свои товары представили 25 фирм из этой страны.

Выставка была организована совместно областным управлением Торгово-промышленной палаты Узбекистана и компанией "Great India Expo Pvt. Ltd.".

Народ теснился около многочисленных павильонов с текстилем, бижутерией, изделиями индийских ремесленников ручной работы. Причем понравившуюся вещь можно было тут же купить на сумы. Цены были приемлемые, но не на все товары. Например, простенький, но изящный подсвечник из красного дерева стоил 10 тысяч сумов, а ложка из него – уже 70 тысяч. Впрочем, это не останавливало посетителей. Также много было людей около лотков, торгующих платьями, сувенирами.

– Мы очень рады, что в нашем городе открылась такая ярмарка. Мне здесь очень нравиться, познакомилась с индийской культурой, традициями. Товары, представленные здесь, недорогие, но вполне качественные. Вот я купила тут симпатичный шарфик, – рассказывает студентка 3курса колледжа искусств Зарина Зарипова.

Большой интерес у наманганцев вызвали товары фирмы "Usman Crafts" из штата Сахарамкул, представлявшей сундуки, шкатулки, ступки и прочее ручной работы.

– Мы здесь показываем изделия из дерева. Это древнейшее искусство нашей страны. Я обратил внимание, что традиции узбекской резьбы по дереву схожи с индийскими. Поэтому, наверное, наши изделия в стиле эпохи Бабура так популярны здесь, – рассказывает менеджер этой фирмы Мохаммад Закир.

– Наша цель на этой ярмарке – показать национальный колорит, содействовать развитию взаимовыгодных торговых связей. Бренд нашей фирмы считается одним из самых известных в Индии. Надеюсь, что наши связи будут крепнуть и развиваться, – говорит директор фирмы "Suryavanshi World Trade linkers" Сандип Гарг. Кстати, это уже второй его визит в Наманган. И, по его словам, он очень рад новым встречам в нашем городе.

– А наша основная миссия – развитие сотрудничества с Узбекистаном в медицине. Поскольку в Индии развито здравоохранение, мы планируем организовать выезд граждан Узбекистана на лечение в нашу страну, – говорит директор фирмы "RakhiCreation" Санджив.

В свою очередь, по словам заместителя начальника областного управления Торгово-промышленной палаты Узбекистана Иброхима Саттарова, проведение такой ярмарки может оказаться полезным не только в налаживании торговых связей, но и стимулирует индийских бизнесменов открывать в нашей стране совместные предприятия.

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