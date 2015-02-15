Россотрудничество презентовало книгу "Время выбрало нас" о "мусульманском батальоне"

ТАШКЕНТ, 15 февраля. /УЗИНФОРМ/. Представительство Россотрудничества посодействовало изданию в этом году книги Рашида Абдуллаева и Хамидуллы Абдуллаева "Время выбрало нас" об истории 154-го отдельного отряда специального назначения ГРУ ГШ ВС СССР ("Мусульманского батальона") и хронологии операции "Шторм-333" в документах и воспоминаниях очевидцев.

А в пятницу в Музее Вооруженных Сил Республики Узбекистан состоялась презентация книги. Ее авторы – ветераны спецподразделений, непосредственные участники описываемых событий.

Участники встречи рассказали много об описываемых событиях и том, как подобные книги помогают в военно-патриотческом воспитании молодежи, дают представление об истинном патриотизме.

Особо подчеркивалась убежденность в необходимости укрепления дружбы и сотрудничества двух государств – Республики Узбекистан и Российской Федерации.

Кстати, 15 февраля отмечается 26-я годовщина окончательного вывода советских войск из Афганистана. "Мусульманский батальон" принимал в афганской войне самое активное участие, бойцы его штурмовали резиденцию Амина.

Во презентации книги участвовали руководитель Представительства Россотрудничества в Республике Узбекистан, советник Посольства РФ в Узбекистане В. Шулика, командир "мусульманского батальона", полковник в отставке Хабибджон Холбаев, руководитель Ташкентского объединения воинов-ветеранов Рустам Султанов, советник Ташкентского фонда "Нуроний" Ибрагим Расулов, председатель фонда "Ватан" Абдурахим Абдуманнопов, офицеры Ташкентского высшего общевоенного командного училища (ТВОКУ), курсанты.

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