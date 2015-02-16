Посол Брунея приступает к работе в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 16 февраля. /УЗИНФОРМ/. 16 февраля в Министерстве иностранных дел Узбекистана прошла встреча с вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Государства Бруней-Даруссалам (с резиденцией в Бандар-Сери-Бегаване, столице Брунея) Хаджи Махади бин Мейдином, вручившим адресованные Президенту Республики Узбекистан верительные грамоты главе внешнеполитического ведомства Абдулазизу Камилову.

В ходе встречи были обсуждены текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества, взаимодействия в рамках международных организаций.

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