О Бабуре рассказали на английском языке

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 18 февраля. /УЗИНФОРМ/. Прекрасные знания английского языка, истории и культуры своего народа показали на тематическом вечере учащиеся 8 "а" школы № 18 Намангана. Они читали газели и рубаи Бабура на языке Шекспира, подготовили очень интересный доклад, посвященный его бессмертному произведению "Бабур-наме".

Девиз литературного мероприятия, посвященного дню рождения узбекского классика, был "We are proud of our great ancestors" ("Мы гордимся нашими великими предками!").

Школьники особо отметили, что наш великий предок в своем кратком описании Ферганской долины не только привел множество ценных исторических сведений о состоянии окружающей среды своего времени, но и проявил себя заядлым охотником. Он рассказывал, что 4 человека не могли съесть 1 андижанского фазана, хвалил охотничьи угодья Маргилана и Ходжента (ныне Согдийская область Таджикистана), по его словам, на берегах Сырдарьи водились олени-маралы, кабаны, а уж кроликов и фазанов было тогда великое множество.

