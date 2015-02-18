Кандидат в президенты Кетмонов встретился с избирателями Намангана

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 18 февраля. /УЗИНФОРМ/. В понедельник в Намангане прошла первая встреча избирателей с одним из кандидатов на пост главы государства. Предвыборную агитацию вел кандидат в президенты от Народно-демократической партии Узбекистана (НДПУ) Хотамжон Кетмонов.

Мероприятие прошло в зале Молодежного центра Намангана. Познакомиться с претендентом на высший пост в стране, задать ему вопросы пришли как обычные избиратели, так и партийные активисты.

Открыл встречу председатель Наманганской окружной избирательной комиссии по выборам Президента Республики Узбекистан № 6 Ганишер Артыков.

Затем доверенное лицо кандидата Абдуллохон Киргизбаев познакомил участников собрания с биографией Хотамжона Кетмонова.

Гвоздем мероприятия стало программное выступление кандидата. В качестве основных задач своей деятельности на посту Президента в случае избрания он определил формирование правового государства, развитие демократии, создание открытого гражданского общества, решение ряда социальных проблем – обеспечение занятости населения, высококачественной медицинской помощью и другие.

В поддержку кандидата выступили главный редактор газеты "Наманган хакикати" М. Парпиев, председатель Уйчинского районного совета НДПУ, депутат Наманганского областного Кенгаша народных депутатов Р. Абдуллаев, заместитель председателя областного совета общественного движения молодежи "Камолот" М. Убайдуллаев и другие. Они также призвали избирателей активно участвовать в предстоящих 29 марта текущего года выборах Президента Республики Узбекистан.

Участники собрания получили возможность задать кандидату интересующие их вопросы. Надо отметить, что Х. Кетмонов отвечал на них обстоятельно.

Напомним, что выборы Президента Узбекистана состоятся 29 марта. Всего выдвинуто 4 кандидата на пост главы Республики – действующий Президент Ислам Каримов от Либерально-демократической партии, Хотамжон Кетмонов от НДПУ, Акмаль Саидов от партии "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение") и Наримон Умаров от Социал-демократической партии "Адолат" ("Справедливость").

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