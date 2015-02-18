В Узбекистан прибыл новый посол Филиппин

ТАШКЕНТ, 18 февраля. /УЗИНФОРМ/. 18 февраля министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Филиппины (с резиденцией в Тегеране, Иран) Эдуардо Мартином Р.Меньезом, который передал адресованные Президенту Республики Узбекистан верительные грамоты.

В ходе состоявшейся беседы были обсуждены текущее состояние и перспективы развития узбекско-филиппинского сотрудничества, прежде всего, в торгово-экономической и инвестиционной областях, ряд вопросов региональной и международной проблематики, представляющих взаимный интерес, углубления двустороннего взаимодействия в рамках ООН и ее структур, сообщает МИД Узбекистана.

Напомним. что дипломатические отношения между Узбекистаном и Филиппинами ведут начало от 13 апреля 1992 года.

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