USAID передало Узбекистану новейшую лабораторию

ТАШКЕНТ, 19 февраля. /УЗИНФОРМ/. Агентство США по международному развитию (USAID) передало Узбекистану новейшую лабораторию ИНВИТРО – первую для страны лабораторию косточковых и семечковых фруктов. Об этом говорится в сообщении, распространенном посольством США в Ташкенте в среду.

На церемонии открытия выступила посол США в Узбекистане г-жа Спратлен. Затем она осмотрела объекты вместе с представителями правительства Республики.

Отметим, что эта лаборатория позволит получать каждую неделю до 5000 саженцев семечковых и косточковых деревьев, устойчивых к вирусам и соленым почвам. В отличие от обычных теплиц, которые могут работать только в определенное время года, она позволит выращивать рассаду круглый год.

Оборудование, приобретенное в рамках проекта, оценивается примерно в $300 000 и может приносить Институту ежегодный доход как минимум в $100 000 за счет продажи выращенных саженцев. Лучшие саженцы будут доступны узбекским фермерам по более низкой цене.

В церемонии передачи оборудования приняли участие более 50 человек – представителей правительства Узбекистана, руководителей частных тепличных хозяйств и студентов Ташкентского аграрного университета.

Проект USAID "Развитие связей в сельском хозяйстве" в партнерстве с Министерством сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан запустил лабораторию, оснащенную самым современным оборудованием, в научно-исследовательском Институте садоводства и виноградарства имени Мирзаева.

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