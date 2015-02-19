Учатся юные наманганские спасатели

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 19 февраля. /УЗИНФОРМ/. Навыки спасения в чрезвычайных ситуациях приобрели члены кружка "Юные спасатели" во время двухдневного семинара, прошедшего в понедельник и вторник в школе № 52 Намангана. Этот кружок, организованный областным Обществом Красного Полумесяца, объединяет 32 учащихся 7-х классов школ №№ 15, 34, 52 и школы-интерната № 49 для детей с умственными отклонениями.

Занятия проводятся по программе DIPECHO VIII, предусматривающей создание устойчивости сообществ путем укрепления систем снижения риска бедствий в Центральной Азии, реализуемой Обществом Красного Полумесяца Узбекистана при поддержке Немецкого Красного Креста и Европейского Союза.

Как говорит председатель областного ОКП Дилором Сайфутдинова, цель создания кружка – подготовить в будущем молодых тренеров, которые смогут передавать свои знания по принципу "равный – равному".

Ребята получают навыки поведения в критических ситуациях – при землетрясении (весьма актуально для нашего сейсмически активного региона), узнают, чем занимаются спасатели, учатся оказывать первую помощь.

В работе кружка участвуют также совместно представитеи областного управления по чрезвычайным ситуациям, причем занятия носят не только сугубо теоретический характер. Члены кружка также получают именно практические навыки, моделируют конкретные ситуации.

Надо сказать, что ребята с удовольствием и видимым интересом осваивали непростые понятия, техническую терминологию и прочее. Немалая заслуга в этом принадлежит преподавателям – волонтеру ОКП и директору школы № 15 Ахмаджону Мавлянову и специалисту областного комитета охраны природы Меламжону Гуломову.

Ранее, в январе, подобные курсы ОКП провело и для учителей этих учебных заведений, включая симулялизационные учения, моделирующие землетрясение.

Как считают в ОКП, такие знания абсолютно необходимы каждому человеку: они помогут не только спасти свою жизнь и здоровье, но и других людей.

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