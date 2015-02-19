Акмал Саидов рассказал о своей программе наманганцам

ТАШКЕНТ, 19 февраля. /УЗИНФОРМ/. Театр драмы и музыкальной комедии имени Навои Намангана стал в среду местом встречи другого кандидата в Президенты Узбекистана – Акмаля Саидова, выдвинутого Демократической партией "Миллий тикланиш".

Вел собрание председатель Наманганской окружной избирательной комиссии по выборам Президента Узбекистана № 6 Ганишер Ортиков.

С биографией кандидата, его трудовой, научной и творческой деятельностью участников встречи ознакомил доверенное лицо – ректор Наманганского инженерно-экономического института Одилжон Маматкаримов. Он отметил большую общественную деятельность Акмаля Саидова, с 1996 года возглавляющего Национальный центр по правам человека.

Затем слово было предоставлено кандидату на пост главы государства, представившему свою предвыборную программу. Акмал Саидов акцентировал внимание на таких аспектах, как укрепление единства народа, всех граждан Узбекистана независимо от национальности; усиление роли махалли как института прямой демократии, обеспечение непосредственного участия граждан в решении вопросов местного значения; воспитание молодежи в духе национального возрождения; повышение правосознания населения; поддержка отечественного товаропроизводителя, мерах по защите национального рынка; развитие туристической инфраструктуры и других.

В ходе встречи отмечалось, что партия "Миллий тикланиш" является сторонником принятия организационно-правовых и экономических мер по развитию социального партнерства между государством и гражданским обществом, создания с этой целью общественных комиссий при органах представительной власти на местах, внедрения в практику системы последовательного и демократического стимулирования негосударственных некоммерческих организаций, средств массовой информации и других институтов гражданского общества.

Председатель областного совета партии "Миллий тикланиш" Одилжон Мамадалиев дал короткий комментарий к программе кандидата.

Участники собрания имели возможность задать вопросы кандидату в Президенты Республики.

В заключение председатель Наманганской окружной избирательной комиссии по выборам Президента Узбекистана № 6 Ганишер Ортиков призвал всех избирателей принять активное участие в голосовании 29 марта.

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