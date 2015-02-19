



Узбекский лидер утвердил госпрограмму на 2015 год



ТАШКЕНТ, 19 февраля. /УЗИНФОРМ/. 18 февраля Президент Узбекистана Ислам Каримов пописал постановление "О Государственной программе "Год внимания и заботы о старшем поколении", принятой в Узбекистане на 2015 год, которым определяются цели и задачи госпрограммы и порядок ее реализации. В частности, документом предписывается: "В целях осуществления широкого комплекса мер по дальнейшему улучшению уровня и качества жизни пожилых людей, увеличению масштабов их материальной и моральной поддержки, совершенствованию социального, пенсионного и медицинского обслуживания людей преклонного возраста, особенно ветеранов войны и трудового фронта 1941-1945 годов, укреплению роли старшего поколения в семье и обществе, в воспитании молодежи в соответствии с многовековыми ценностями и традициями народа Узбекистана, а также в связи с провозглашением 2015 года "Годом внимания и заботы о старшем поколении": 1. Определить приоритетными задачами и направлениями реализации Государственной программы "Год внимания и заботы о старшем поколении": дальнейшее совершенствование законодательной и нормативно-правовой базы, направленной на создание благоприятных организационно-правовых условий для усиления заботы и внимания к представителям старшего поколения, повышения уровня и качества их жизни, совершенствование системы пенсионного обеспечения и социальной поддержки, формирование наиболее удобной для пожилых людей системы оказания им государственных услуг, включая получение различного рода справок и подтверждающих документов; усиление адресной социальной защиты и поддержки пожилых людей, прежде всего ветеранов войны и трудового фронта 1941-1945 годов, внесших достойный вклад в Победу над фашизмом и восстановление нашей Родины, расширение перечня предоставляемых пожилым людям, в первую очередь одиноким престарелым и инвалидам, социальных и бытовых услуг, увеличение масштабов их материальной и моральной поддержки со стороны махаллей, Фонда "Нуроний", других негосударственных организаций и социальных структур для обеспечения их благополучия и достойных условий жизни; повышение уровня и качества медицинского и социального обслуживания ветеранов и людей преклонного возраста, организацию системного их оздоровления, расширение профилактических мероприятий, охвата и доступности современных методов лечения заболеваний органов зрения и слуха, опорно-двигательной системы и сердечно-сосудистых заболеваний, повышение обеспеченности пожилых людей и инвалидов вспомогательными и техническими средствами реабилитации, в том числе на льготной основе, дальнейшее укрепление материально-технической базы санаторно-оздоровительных учреждений и учреждений социального обслуживания, специализирующихся на обслуживании пожилых людей; осуществление на системной основе широкого комплекса мер по оказанию должного внимания, всесторонней поддержки людям старшего поколения, внесшим неоценимый вклад в повышение обороноспособности, экономического, культурного и интеллектуального потенциала страны, формирование в обществе атмосферы мира, согласия и стабильности, активно участвующим в воспитании здорового, гармонично развитого подрастающего поколения, реализацию конкретных мероприятий по повышению роли и авторитета людей почтенного возраста в семье и обществе, воспитанию у детей и молодежи чувства глубокого уважения, почитания и заботы о родителях, каждом пожилом человеке; усиление и повышение эффективности проводимой работы по оказанию всестороннего внимания каждому пожилому человеку, поднятие на качественно новый уровень системы организации жизнедеятельности и досуга пожилых людей, обратив особое внимание на создание в районах и махаллях для них центров общения, клубов по интересам, создание условий для занятия пожилыми людьми физической культурой и спортом, увеличение объема вещания и создание отвечающих интересам людей старшего поколения новых специальных тематических передач, спектаклей и фильмов на телевидении и в средствах массовой информации, в кинотеатрах, театрах и других культурно-просветительских учреждениях; укрепление в организационной структуре махаллей и органов самоуправления граждан сектора по оказанию постоянного внимания пожилым людям и инвалидам, имея в виду осуществление координации и необходимого контроля за ведомствами и службами, в первую очередь службами пенсионного, социального и медицинского обеспечения. 2. Утвердить разработанную Республиканской комиссией, образованной в соответствии с распоряжением Президента Республики Узбекистан от 12 декабря 2014 года №Р-4393, совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами, Советом Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятами областей и города Ташкента, общественными и неправительственными организациями и органами самоуправления граждан Государственную программу "Год внимания и заботы о старшем поколении" согласно приложению. 3. Возложить на Республиканскую комиссию (Мирзиёев Ш.М.) организацию и контроль за полным, своевременным и качественным выполнением мероприятий, включенных в Государственную программу "Год внимания и заботы о старшем поколении". Республиканской комиссии обеспечить: в недельный срок – создание в Республике Каракалпакстан, областях, г.Ташкенте, районах и городах соответствующих комиссий по реализации Государственной программы во главе с Председателем Совета Министров Республики Каракалпакстан и хокимами соответствующих территорий, возложив на них персональную ответственность за безусловную, полномасштабную и своевременную реализацию предусмотренных в Государственной программе мероприятий; в двухнедельный срок – разработку и принятие министерствами, ведомствами, компаниями, ассоциациями и другими хозяйственными объединениями, Советом Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятами областей и города Ташкента отраслевых и территориальных программ "Год внимания и заботы о старшем поколении" по каждому министерству и ведомству, территории, городу, району и населенному пункту; координацию работы на уровне республиканских органов государственного и хозяйственного управления, а также органов государственной власти на местах по своевременному и качественному выполнению мероприятий, включенных в утвержденную Государственную программу, установив системный контроль за ходом их реализации; представление по итогам каждого квартала в Аппарат Президента Республики Узбекистан информации о выполнении мероприятий, предусмотренных Государственной программой "Год внимания и заботы о старшем поколении". 4. Национальному информационному агентству Узбекистана, Национальной телерадиокомпании Узбекистана, Узбекскому агентству по печати и информации обеспечить: регулярное и широкое освещение среди населения с привлечением печатных и электронных средств массовой информации, в том числе Интернет-ресурсов, целей и задач Государственной программы "Год внимания и заботы о старшем поколении", основных направлений и мер по ее реализации; постоянное информирование широкой общественности о ходе реализации Государственной программы, с отражением практического участия и конкретного вклада органов государственного и хозяйственного управления, органов государственной власти на местах и органов самоуправления граждан, негосударственных некоммерческих организаций в осуществление предусмотренных в ней мероприятий. 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Премьер-министра Республики Узбекистан Мирзиёева Ш.М. ". УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи