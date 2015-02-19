advertisement club_uz conditions culturallife elections_law_uz elections_uz_2009 investigation_market_tashkent law_uz main_news ministersuz new_tashkent_2200 religion rules uzbekistan vuz_uz wap 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 01 poll poll tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world
   поиск
Печатная версия Печатная версия   WAP  |  PDA
rss  RSS вся лента  |  RSS VIP
28.02.2019 / 18:07 msk / 20:07 uzb
Регион   
Authorization
e-mail
пароль
регистрация   вход
 Главная  |   О портале  |   Политика  |   Экономика  |   Общество  |   Культура  |   Аналитика  |  
Как Вы оцениваете современное состояние развития взаимоотношений между Узбекистаном и США?
Голосование проводилось 17.05.2018 - 08.06.2018

29.3% (12)  - Положительно
 26.8% (11)  - Более положительно, чем отрицательно
 29.3% (12)  - Нейтрально
 2.4% (1)  - Более отрицательно, чем положительно
 4.9% (2)  - Отрицательно
 7.3% (3)  - Затрудняюсь с ответом
голосов 41     всего 100%

Архив голосований
Архив новостей
Печатная версия Печатная версия


Узбекский лидер утвердил госпрограмму на 2015 год
19.02.2015 12:18

ТАШКЕНТ, 19 февраля. /УЗИНФОРМ/. 18 февраля Президент Узбекистана Ислам Каримов пописал постановление "О Государственной программе "Год внимания и заботы о старшем поколении", принятой в Узбекистане на 2015 год, которым определяются цели и задачи госпрограммы и порядок ее реализации.

В частности, документом предписывается:

"В целях осуществления широкого комплекса мер по дальнейшему улучшению уровня и качества жизни пожилых людей, увеличению масштабов их материальной и моральной поддержки, совершенствованию социального, пенсионного и медицинского обслуживания людей преклонного возраста, особенно ветеранов войны и трудового фронта 1941-1945 годов, укреплению роли старшего поколения в семье и обществе, в воспитании молодежи в соответствии с многовековыми ценностями и традициями народа Узбекистана, а также в связи с провозглашением 2015 года "Годом внимания и заботы о старшем поколении":

1. Определить приоритетными задачами и направлениями реализации Государственной программы "Год внимания и заботы о старшем поколении":

  • дальнейшее совершенствование законодательной и нормативно-правовой базы, направленной на создание благоприятных организационно-правовых условий для усиления заботы и внимания к представителям старшего поколения, повышения уровня и качества их жизни, совершенствование системы пенсионного обеспечения и социальной поддержки, формирование наиболее удобной для пожилых людей системы оказания им государственных услуг, включая получение различного рода справок и подтверждающих документов;
  • усиление адресной социальной защиты и поддержки пожилых людей, прежде всего ветеранов войны и трудового фронта 1941-1945 годов, внесших достойный вклад в Победу над фашизмом и восстановление нашей Родины, расширение перечня предоставляемых пожилым людям, в первую очередь одиноким престарелым и инвалидам, социальных и бытовых услуг, увеличение масштабов их материальной и моральной поддержки со стороны махаллей, Фонда "Нуроний", других негосударственных организаций и социальных структур для обеспечения их благополучия и достойных условий жизни;
  • повышение уровня и качества медицинского и социального обслуживания ветеранов и людей преклонного возраста, организацию системного их оздоровления, расширение профилактических мероприятий, охвата и доступности современных методов лечения заболеваний органов зрения и слуха, опорно-двигательной системы и сердечно-сосудистых заболеваний, повышение обеспеченности пожилых людей и инвалидов вспомогательными и техническими средствами реабилитации, в том числе на льготной основе, дальнейшее укрепление материально-технической базы санаторно-оздоровительных учреждений и учреждений социального обслуживания, специализирующихся на обслуживании пожилых людей;
  • осуществление на системной основе широкого комплекса мер по оказанию должного внимания, всесторонней поддержки людям старшего поколения, внесшим неоценимый вклад в повышение обороноспособности, экономического, культурного и интеллектуального потенциала страны, формирование в обществе атмосферы мира, согласия и стабильности, активно участвующим в воспитании здорового, гармонично развитого подрастающего поколения, реализацию конкретных мероприятий по повышению роли и авторитета людей почтенного возраста в семье и обществе, воспитанию у детей и молодежи чувства глубокого уважения, почитания и заботы о родителях, каждом пожилом человеке;
  • усиление и повышение эффективности проводимой работы по оказанию всестороннего внимания каждому пожилому человеку, поднятие на качественно новый уровень системы организации жизнедеятельности и досуга пожилых людей, обратив особое внимание на создание в районах и махаллях для них центров общения, клубов по интересам, создание условий для занятия пожилыми людьми физической культурой и спортом, увеличение объема вещания и создание отвечающих интересам людей старшего поколения новых специальных тематических передач, спектаклей и фильмов на телевидении и в средствах массовой информации, в кинотеатрах, театрах и других культурно-просветительских учреждениях;
  • укрепление в организационной структуре махаллей и органов самоуправления граждан сектора по оказанию постоянного внимания пожилым людям и инвалидам, имея в виду осуществление координации и необходимого контроля за ведомствами и службами, в первую очередь службами пенсионного, социального и медицинского обеспечения.

2. Утвердить разработанную Республиканской комиссией, образованной в соответствии с распоряжением Президента Республики Узбекистан от 12 декабря 2014 года №Р-4393, совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами, Советом Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятами областей и города Ташкента, общественными и неправительственными организациями и органами самоуправления граждан Государственную программу "Год внимания и заботы о старшем поколении" согласно приложению.

3. Возложить на Республиканскую комиссию (Мирзиёев Ш.М.) организацию и контроль за полным, своевременным и качественным выполнением мероприятий, включенных в Государственную программу "Год внимания и заботы о старшем поколении".

Республиканской комиссии обеспечить:

  • в недельный срок – создание в Республике Каракалпакстан, областях, г.Ташкенте, районах и городах соответствующих комиссий по реализации Государственной программы во главе с Председателем Совета Министров Республики Каракалпакстан и хокимами соответствующих территорий, возложив на них персональную ответственность за безусловную, полномасштабную и своевременную реализацию предусмотренных в Государственной программе мероприятий;
  • в двухнедельный срок – разработку и принятие министерствами, ведомствами, компаниями, ассоциациями и другими хозяйственными объединениями, Советом Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятами областей и города Ташкента отраслевых и территориальных программ "Год внимания и заботы о старшем поколении" по каждому министерству и ведомству, территории, городу, району и населенному пункту;
  • координацию работы на уровне республиканских органов государственного и хозяйственного управления, а также органов государственной власти на местах по своевременному и качественному выполнению мероприятий, включенных в утвержденную Государственную программу, установив системный контроль за ходом их реализации;
  • представление по итогам каждого квартала в Аппарат Президента Республики Узбекистан информации о выполнении мероприятий, предусмотренных Государственной программой "Год внимания и заботы о старшем поколении".

4. Национальному информационному агентству Узбекистана, Национальной телерадиокомпании Узбекистана, Узбекскому агентству по печати и информации обеспечить:

  • регулярное и широкое освещение среди населения с привлечением печатных и электронных средств массовой информации, в том числе Интернет-ресурсов, целей и задач Государственной программы "Год внимания и заботы о старшем поколении", основных направлений и мер по ее реализации;
  • постоянное информирование широкой общественности о ходе реализации Государственной программы, с отражением практического участия и конкретного вклада органов государственного и хозяйственного управления, органов государственной власти на местах и органов самоуправления граждан, негосударственных некоммерческих организаций в осуществление предусмотренных в ней мероприятий.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Премьер-министра Республики Узбекистан Мирзиёева Ш.М. ".

УЗИНФОРМ

Назад | Наверх Печать статьи Печать статьи
Статьи
МИРОВОЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС, ПУТИ И МЕРЫ ПО ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЮ В УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА
Ислам КАРИМОВ
МИСИ «Вектор»: большинство крымчан считают, что в Крыму не нарушаются права человека
МИСИ «Вектор» постоянно проводит мониторинг проблем, имеющих место в современном Крыму.
Туркменистан на деле придерживается политики постоянного нейтралитета
С 10 июля 2013 года в Туркменистане вводится новый заграничный биометрический паспорт.
Озвучены планы Туркменистана в реализации перспективных газовых проектов
На сегодня суммарные запасы УВС Туркменистана оцениваются в объеме 71,2 млрд. тонн нефтяного эквивалента.
Все статьи
Остальные новости
В прессе пишут
Выступление специального представителя Генерального секретаря ООН по Центральной Азии, главы РЦПДЦА Натальи Герман на международной конференции "Взаимосвязанность в Центральной Азии: вызовы и новые возможности"
Обзор прессы с 18 по 24 февраля
21.02.2019
Выступление министра иностранных дел Абдулазиза Камилова на итоговом заседании международной конференции "Взаимосвязанность в Центральной Азии: вызовы и новые возможности"
Обзор прессы с 18 по 24 февраля
21.02.2019
Итоги консульской деятельности МИД Узбекистана в 2018 году
Обзор прессы с 14 по 20 января
17.01.2019
Совместное заявление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и премьер-министра Республики Индия Нарендры Моди
Обзор прессы с 1 по 7 октября
02.10.2018
Блоггеры обсуждают
Итоги Чемпионата Азии по художественной гимнастике
Blog Afisha		Основные таможенные правила Республики Узбекистан
qmmp
Международный конгресс по журналистскому образованию
BINAFSHA		Ящик пива за лучшее фото
Blog Afisha
Популярные статьи
ГЛАВНАЯ   |   О ПОРТАЛЕ   |   ПОЛИТИКА   |   ЭКОНОМИКА   |   ОБЩЕСТВО   |   КУЛЬТУРА   |   АНАЛИТИКА   |   ПЛАТНАЯ ВЕРСИЯ   |   В ИЗБРАННОЕ