Новый глава эстонской дипмиссии в Ташкенте посетил МИД Узбекистана

ТАШКЕНТ, 20 февраля. /УЗИНФОРМ/. 20 февраля министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Эстонской Республики (с резиденцией в Риге, Латвия) Тонисом Нирком, передавшим адресованные Президенту Республики Узбекистан верительные грамоты.

В ходе состоявшейся беседы были обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня, международная проблематика, текущее состояние и перспективы развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других сферах, сообщает МИД Узбекистана.

Напомним, что до Тониса Нирка главой дипмиссии Эстонии в Ташкенте (с резиденцией в Москве) с октября 2011 года являлся Симму Тийк.

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