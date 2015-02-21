В ЦИК Узбекистана прошел онлайн-семинар для журналистов

В ЦИК Узбекистана прошел онлайн-семинар для журналистов21.02.2015 12:36
ТАШКЕНТ, 21 февраля. /УЗИНФОРМ/. 20 февраля в Центральной избирательной комиссии Узбекистана был организован онлайн-семинар для представителей отечественных СМИ, посвященный вопросам освещения предстоящих 29 марта выборов Президента Республики.
Повестка дня включала в себя вопросы освещения хода предвыборной агитации кандидатов, их встреч с избирателями, информирования населения о законодательных аспектах избирательного процесса и т.д.
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