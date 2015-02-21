



В ЦИК Узбекистана прошел онлайн-семинар для журналистов



ТАШКЕНТ, 21 февраля. /УЗИНФОРМ/. 20 февраля в Центральной избирательной комиссии Узбекистана был организован онлайн-семинар для представителей отечественных СМИ, посвященный вопросам освещения предстоящих 29 марта выборов Президента Республики. Повестка дня включала в себя вопросы освещения хода предвыборной агитации кандидатов, их встреч с избирателями, информирования населения о законодательных аспектах избирательного процесса и т.д. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи