Павел Борисов спел в РЦНК

ТАШКЕНТ, 22 февраля. /УЗИНФОРМ/. Главным героем вечера музыки и поэзии, состоявшегося 19 февраля в Российском центре науки и культуры в Ташкенте, стал известный певец, узбекский эстрадный исполнитель и педагог Павел Борисов, творчество которого хорошо известно на постсоветском пространстве.

Как сообщает пресс-служба РЦНК, зрители, среди которых были поэты и музыканты, общественность и студенческая молодежь, услышали авторские песни П. Борисова, а также композиции на стихотворения разных современных поэтов.

Вечер открыл музыкальный видеофильм, собравший в себе фрагменты выступлений Павла Борисова с концертов в России и Узбекистане.

Отметим, что Павел Борисов воспитал многих лауреатов и дипломантов, республиканских и международных конкурсов в Узбекистане. В течение 2 лет являлся членом комиссии по присуждению Государственной премии "Нихол".

Павел Борисов представлял Узбекистан в творческих поездках на Всесоюзные фестивали музыки "Ставропольская осень", Летних Олимпийских играх 1980 года в Москве, 12-м Всемирном фестивале молодежи и студентов, Международном фестивале молодежной прессы в городе Тбилиси, Всесоюзном фестивале "Зори над Иртышом", который проложил свой маршрут по Иртышу от города Омска до Салехарда.

Имя Павла Борисова записано в Красную Книгу российской эстрады.

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