Глава миссии БДИПЧ ОБСЕ посетил МИД Узбекистана

ТАШКЕНТ, 23 февраля. /УЗИНФОРМ/. 23 февраля в Министерстве иностранных дел Узбекистана была проведена встреча с главой Миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) по наблюдению за выборами Президента Узбекистана Каетаной де Зулуета.

Состоявшаяся беседа была посвящена обсуждению практических вопросов, связанных с деятельностью Миссии наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ в Узбекистане, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

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