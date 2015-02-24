"Семейное предпринимательство – основа благополучия"

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 24 февраля. /УЗИНФОРМ/. На эту тему 21 февраля в Ромитанском районе Бухарской области Узбекистана состоялось мероприятие, организованное по инициативе областного хокимията.

В мероприятии приняли участие заместитель хокима области по экономическим вопросам, хоким Ромитанского района, депутаты областного и районного Кенгаша народных депутатов, директоры профессиональных колледжей, представители районных Кенгашей политических партий, областного управления труда и социальной защиты населения, а также фонда "Махалла" и СМИ.

В ходе мероприятия был заслушан отчет заместителя хокима области о проделанной работе по обеспечению занятости населения и выпускников колледжей области.

Также были заслушаны отчеты представителей банков по выдаче микрокредитов в 2014 году, а также о ходе кредитования представителей малого бизнеса, частного предпринимательства и выпускников колледжей.

В заключение мероприятия 60 выпускникам разных колледжей района были вручены сертификаты, посредством которых они могут получить банковский кредит для открытия своего бизнеса. Бизнес-планы выпускников были просмотрены ранее.

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