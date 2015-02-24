Заседание Бухарского окружного Избиркома

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 24 февраля. /УЗИНФОРМ/. 21 февраля в конференц-зале Бухарского областного объединения Кенгашов профсоюзов состоялось 4-е заседание окружной избирательной комиссии №3 по выборам Президента Республики Узбекистан.

Мероприятие было организовано по инициативе Бухарской окружной избирательной комиссии №3.

В работе заседания приняли участие члены окружной избирательной комиссии, представители областных Кенгашей политических партий и СМИ.

На повестке дня заседания были рассмотрены следующие вопросы:

О предвыборной агитации кандидатов в Президенты Республики Узбекистан в рамках избирательной кампании. О докладе представителей областных Кенгашей политических партий по подготовке и проведению выборов Президента Республики Узбекистан. О проведении учебных семинаров по эффективной организации работы участковых избирательных комиссий и повышению правовых знаний членов участковых избирательных комиссий по проведению выборов Президента Республики Узбекистан.

По первому вопросу выступил председатель Бухарской окружной избирательной комиссии №3, уделив внимание вопросам освещения предвыборной агитации кандидатов в местных печатных и электронных СМИ.

Далее представители областных Кенгашей политических партий сделали доклад о ходе подготовки к выборам Президента Республики Узбекистан в регионе. В частности, представители политических партий подчеркнули, что областной, районные и городские Кенгаши полностью готовы к проведению выборов. Также они отметили, что во всех региональных Кенгашах политических партий открыты предвыборные штабы, создан их членский состав, установлено дежурство и проведены "горячие линии". Подчеркнуто, что все политические партии обеспечили все участковые избирательные комиссии программами и Уставом политических партий.

По третьему вопросу выступил заместитель председателя Бухарского окружного избиркома и проинформировал о дате и месте проведения учебных семинаров по эффективной организации работы участковых избирательных комиссий и повышению правовых знаний их членов.

По итогам заседания было принято соответствующее постановление Бухарского окружного избиркома.

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