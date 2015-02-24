



Индийский посол вновь посетил МИД Узбекистана



ТАШКЕНТ, 24 февраля. /УЗИНФОРМ/. 24 февраля в Министерстве иностранных дел Узбекистана была проведена встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Индия Викрамом Кумаром Дораисвами. В ходе состоявшейся беседы стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам узбекско-индийской повестки дня, включая график предстоящих контактов на различных уровнях, сообщает МИД Узбекистана. Напомним, что предыдущий визит главы дипмиссии Индии в Ташкенте в узбекское внешнеполитическое ведомство состоялся на прошлой неделе, 19 февраля. Тогда также были обсуждены практические вопросы дальнейшего развития узбекско-индийских отношений, предстоящих двусторонних контактов. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи