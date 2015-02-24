Миссия наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ посетила ЦИК Узбекистана

ТАШКЕНТ, 24 февраля. /УЗИНФОРМ/. 23 февраля в Центральной избирательной комиссии Узбекистана прошла встреча с членами миссии наблюдателей от Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ), зарегистрированных для наблюдения за ходом кампании по выборам Президента Республики Узбекистан на состоявшемся 21 февраля заседании ЦИК.

В состав миссии БДИПЧ ОБСЕ входит 12 человек, ее возглавляет Каетана де Зулуета.

Основной темой встречи стали вопросы взаимодействия миссии и ЦИК в ходе проведения избирательной кампании, организации деятельности миссии и другие.

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