Миссия наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ посетила ЦИК Узбекистана

Миссия наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ посетила ЦИК Узбекистана24.02.2015 13:15
ТАШКЕНТ, 24 февраля. /УЗИНФОРМ/. 23 февраля в Центральной избирательной комиссии Узбекистана прошла встреча с членами миссии наблюдателей от Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ), зарегистрированных для наблюдения за ходом кампании по выборам Президента Республики Узбекистан на состоявшемся 21 февраля заседании ЦИК.
В состав миссии БДИПЧ ОБСЕ входит 12 человек, ее возглавляет Каетана де Зулуета.
Основной темой встречи стали вопросы взаимодействия миссии и ЦИК в ходе проведения избирательной кампании, организации деятельности миссии и другие.
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