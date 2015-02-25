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Рассмотрены задачи по развитию спорта в Узбекистане на текущий год
25.02.2015 10:36

ТАШКЕНТ, 25 февраля. /УЗИНФОРМ/. 24 февраля в резиденции Оксарой было проведено очередное заседание Попечительского совета Фонда развития детского спорта Узбекистана, на котором были определены меры по развитию спорта, строительству и реконструкции спортивных объектов, обеспечению их необходимым оборудованием и инвентарем на текущий год.

Заседание прошло под председательством Президента Узбекистана Ислама Каримова, а также были заслушаны доклады заместителя премьер-министра Республики Узбекистан А.Икрамова, министра народного образования У.Иноятова, заместителя министра народного образования, исполнительного директора Фонда развития детского спорта Э.Искандарова, председателя Национального олимпийского комитета Узбекистана М.Усманова, руководителей ряда министерств и ведомств, хокимов областей.

В речи главы государства, произнесенной на заседании, говорилось:

"Сегодня сама жизнь подтверждает правильность создания этого фонда, который служит развитию детского спорта, воспитанию здорового и гармонично развитого поколения. Спорт стал неотъемлемой частью жизни наших семей, укрепился в сознании людей. Родители сегодня сами приводят своих детей в спортивные секции. Мальчики и девочки, занимающиеся спортом, растут здоровыми, сильными и решительными, меняется их мировоззрение. Одним словом, наш народ сегодня проявил себя и в спорте.

В нашей стране во имя этой благородной цели последовательно проводится широкомасштабная работа. Принимаемые меры по формированию здорового образа жизни, укреплению семей, обеспечению охраны материнства и детства способствуют укреплению здоровья и повышению уровня жизни населения.

Самым главным критерием этой работы является обеспечение здоровья детей. Ведь здоровый ребенок вырастает сильной, волевой, здравомыслящей личностью, способной достичь поставленных перед собой целей, приносить пользу семье и обществу.

Фонд развития детского спорта Узбекистана играет важную роль в воспитании гармонично развитого поколения. С момента организации фонда в нашей стране было возведено более 1700 спортивных объектов. Они оснащены современным спортивным оборудованием и инвентарем, что, несомненно, способствует регулярным занятиям спортом, укреплению здоровья детей, завоеванию нашей молодежью на международной арене высоких результатов, преумножению авторитета нашей Родины.

Широкомасштабная работа осуществлена в рамках Государственной программы укрепления материально-технической базы и дальнейшего улучшения деятельности детских школ музыки и искусства на 2009-2014 годы. В частности, сдано в эксплуатацию 278 детских школ музыки и искусства. Они обеспечены более чем 30 тысячами новых музыкальных инструментов, 61 тысячью экземпляров учебных пособий, нот произведений национальной и мировой музыки.

Необходимо последовательно продолжать работы по строительству школ музыки и искусства, разработать в этих целях новую концепцию. Также важно изучать в этих школах творчество классиков мирового музыкального искусства наряду с национальным музыкальным наследием.

Физическое и духовное развитие – как крылья для личности. Спорт закаляет тело, укрепляет волю, искусство воспитывает вкус, повышает культурный уровень. Ребенок, занимающийся спортом, уверен в себе, а человек, понимающий и ценящий прекрасное, обладает широким кругозором. Такая молодежь обогащает общество, никогда не собьется с верного пути.

В 2014 году, объявленном в нашей стране Годом здорового ребенка, масштаб этих работ еще больше расширился. Реализация принятой в связи с этим Государственной программы способствовала повышению медицинской культуры населения, эффективности профилактики заболеваний, утверждению здорового образа жизни и динамичному развитию спорта.

В рамках концепции "Здоровая мать – здоровый ребенок" проводится медицинский осмотр женщин и детей, они широко привлекаются к спорту. В результате этой благородной работы за последние десять лет рождение детей с врожденными патологиями уменьшилось в 1,3 раза. Заболеваемость острыми инфекциями среди детей в возрасте 6-15 лет сократилась на 34,4 процента, пневмонией – на 49,7, бронхитом – 32,8, сколиозом – на 32,7 процента.

Постановление "О Государственной программе по дальнейшему укреплению репродуктивного здоровья населения, охране здоровья матерей, детей и подростков в Узбекистане на период 2014-2018 годы" от 1 августа 2014 года способствовало расширению возможностей для физического и духовного развития наших детей, дальнейшему совершенствованию государственной молодежной политики.

В 2014 году была последовательно продолжена работа по строительству, реконструкции и капитальному ремонту спортивных объектов, детских школ музыки и искусства. Возведены 115 объектов детского спорта и 48 детских школ музыки и искусства.

Благодаря обеспечению всех спортивных комплексов современным спортивным инвентарем и укомплектованию квалифицированными тренерами постоянно растет массовость спорта. Сегодня в нашей стране более 2 миллионов детей регулярно занимаются 30 видами спорта. Среднесуточное время использования одного спортивного сооружения составляет 9,8 часа.

Объекты детского спорта оснащаются спортивным инвентарем и оборудованием в основном отечественного производства. В настоящее время предприятиями нашей страны выпускаются 116 из 120 видов спортивного инвентаря и оборудования.

Для девочек производится спортивная форма, соответствующая национальному менталитету нашего народа, создаются широкие возможности для подготовки женщин-тренеров и учителей физкультуры.

Необходимо обеспечить дальнейшее развитие деятельности фонда на основе современных требований.

Жизнь никогда не стоит на месте. С течением времени изменяются требования, усиливается конкуренция. Поэтому мы должны критически рассматривать работу по развитию спорта, шагать в ногу со временем.

Спортсмены нашей страны активно готовятся к летним Олимпийским играм 2016 года. В соответствии с постановлением "О подготовке спортсменов Узбекистана к XXXI летним Олимпийским и XV Паралимпийским играм 2016 года в городе Рио-де-Жанейро (Бразилия)" от 25 февраля 2013 года эта работа проводится в современных условиях.

Победы наших спортсменов играют важную роль в широкой популяризации спорта. Глядя на юношей и девушек, побеждающих на международных соревнованиях, высоко поднимающих флаг Узбекистана, мы все испытываем безграничную гордость и радость. Такие победы способствуют преумножению славы нашей Родины на международной арене.

Необходимо вывести проводимую в этой сфере работу на новый уровень, готовить высокопрофессиональных спортсменов и расширить их участие в международных соревнованиях.

По каждому виду спорта должен быть специальный комплекс. С этой целью во всех областях необходимо построить специализированные спортивные комплексы для подготовки мастеров спорта международного класса. Эти объекты необходимо укомплектовать самыми квалифицированными тренерами, при необходимости – привлечь зарубежных специалистов, нужно изучать опыт спортивно развитых стран", сообщает пресс-служба главы государства.

УЗИНФОРМ

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