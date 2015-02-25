В Узбекистане готовятся к Наврузу

ТАШКЕНТ, 25 февраля. /УЗИНФОРМ/. 25 февраля Президент Узбекистана Ислам Каримов подписал постановление "О подготовке и проведении всенародного праздника Навруз в 2015 году".

В постановлении говорится:

"На протяжении тысячелетий воплощавший в себе неповторимые ценности нашего народа и дошедший до нас как бесценное наследие предков древний праздник Навруз в годы независимости приобретает все более глубокий смысл и содержание, занимает важное место в нашей жизни. Стало доброй традицией всесторонне и тщательно готовиться и повсеместно широко отмечать Навруз, который является для нашего народа символом пробуждения природы, началом нового года по восточному календарю, подлинно национальным и самым любимым праздником.

Учитывая растущие роль и значение этого праздника в нашей духовной жизни, укреплении гармонии человека и природы, утверждении в обществе атмосферы гуманизма, доброты и милосердия, уважения и внимания к старшему поколению, заботы о младших, добрососедства и толерантности, воспитании молодого поколения в духе национальных и общечеловеческих ценностей и в целях проведения праздника Навруз на высоком уровне:

1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению всенародного праздника Навруз в 2015 году согласно приложению.

Организационному комитету разработать и осуществить план организационно-практических, культурно-просветительских мероприятий в целях проведения праздника Навруз в нашей столице – городе Ташкенте, в Республике Каракалпакстан и областных центрах, во всех городах, районах и селах как всенародного сайиля.

2. При этом особое внимание обратить на:

- организацию духовно-просветительских мероприятий, способствующих осознанию истины, что в дни Навруза человек еще полнее ощущает свою неразрывную связь с природой, родной землей, ценит ее щедрые дары, живет с чувством благодарности за мирное небо над нами;

- широкое освещение в ходе мероприятий на местах, в средствах массовой информации истории Навруза, сути и значения связанных с ним добрых традиций, обычаев и ценностей;

- оказание помощи и поддержки нуждающимся в них, проявление уважения и заботы о людях старшего поколения, укрепление духа дружбы и согласия, присущих философии Навруза – любимого праздника всех наших соотечественников независимо от их национальности, языка и вероисповедания;

- проведение в дни Навруза, который является символом начала нового сезона в земледелии, обновления и изобилия, благополучия и процветания, в махаллях, городах и селах хашаров, широкомасштабной работы по благоустройству и озеленению;

- привлечение к подготовке праздничных программ в Республике Каракалпакстан, областных центрах и городе Ташкенте фольклорных, семейных ансамблей, коллективов художественной самодеятельности, народных сказителей - бахши, а также профессиональных исполнителей и талантливых эстрадных артистов на конкурсной основе;

- включение в праздничные художественные программы ярких образцов народного творчества, народных игр, древних обычаев, песен и мелодий, воспевающих прекрасные человеческие качества.

3. Установить, что проведение праздничных мероприятий финансируется:

в Республике Каракалпакстан и областях – за счет средств местных бюджетов, а также средств спонсорских организаций;

в городе Ташкенте – за счет средств республиканского бюджета и местного бюджета города Ташкента в равных долях.

4. Национальному информационному агентству Узбекистана, Национальной телерадиокомпании Узбекистана, информационному агентству “Жахон” и другим средствам массовой информации рекомендовать широко освещать ход подготовки и проведения всенародного праздника Навруз.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на премьер-министра Республики Узбекистан Ш.Мирзиёева".

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