Корейский Новый год объединил всех

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 февраля. /УЗИНФОРМ/. Дружная корейская диаспора Наманганской области в понедельник встретила Новый год по лунному календарю. Хитом праздника стало исполнение песни "Катюша" на двух языках – корейском и русском.

В Корее этот праздник называется Солар — это первый день первого месяца лунного календаря. Солар — семейный праздник, но наманганские корейцы стараются отмечать его в компании активистов диаспоры.

По традиции гостями торжества, которое на этот раз прошло в ресторане теннисного комплекса, стали представители разных национальностей.

Заместитель председателя Корейского культурного центра Наманганской области Узбекистана Александра Ким. Она поздравила всех собравшихся с наступившим Новым годом по лунному календарю и пожелала всем удачи в делах, здоровья, счастья. Затем она вручила активистам и старейшинам ККЦ памятные подарки.

Затем радостное оживление вызвали малыши, исполнившие корейский танец. Также гостей ожидали приятные сюрпризы в розыгрыше лотереи, игры.

Всеобщее внимание привлекла старейшина ККЦ Екатерина Хе, которую все называют баба Катя. Она спела популярную "Катюшу" на двух языках – русском и корейском.

Русские танцы, корейские песни, узбекские мелодии – все это сблизило людей и в который раз подтвердило, что Наманган – многонациональный город, в котором дружно проживают представители различных культур. Заключала веселье праздничная дискотека.

УЗИНФОРМ