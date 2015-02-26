День защитника Отечества отметили в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 26 февраля. /УЗИНФОРМ/. В понедельник, 23 февраля, мемориальный комплекс Ташкента утопал в цветах. Здесь прошло мероприятие в честь Дня защитника Отечества, сообщает пресс-служба Представительства Россотрудничества в Узбекистане.

В церемонии возложения приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Узбекистан Владимир Тюрденев, руководитель Представительства Россотрудничества в Узбекистане, советник Посольства России в Узбекистане Виктор Шулика, представители военного атташата посольства России и студенты.

В этот же в Российском центре науки и культуры в Ташкенте прошло заседание исторического клуба, посвященное Дню защитника Отечества Российской Федерации с участием учащихся колледжей и лицеев Ташкента. Ребятам были показаны видеопрезентации о создании армии в России и ее боевом пути.

Продолжением празднования 23 февраля стал прием в честь Дня защитника Отечества, в котором приняли участие посол В. Тюрденев, первый заместитель министра обороны Республики Узбекистан Б. Ташматов, руководитель Представительства Россотрудничества в Республике Узбекистан Виктор Шулика, военный атташат, аккредитованный в Республике Узбекистан, представители дипломатического корпуса, а также представители Ташкентского фонда "Нуроний" и Ташкентского объединения воинов-ветеранов.

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