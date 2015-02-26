Трудолюбивые и умные девушки Намангана

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 февраля. /УЗИНФОРМ/. В кружках "Ораста кизлар", созданных в школах, колледжах и лицеях Наманганской области, во вторник завершился цикл мероприятий под девизом "Для нас, девушек, очень важно обязательное 12-летнее образование", организованный республиканским и областным комитетами женщин Узбекистана.

В этих мероприятиях участвовали почти 230 тысяч школьниц и студенток, важные темы раскрывались очень интересно и по-разному. Так, в Учкурганском колледже информационных технологий и сервиса упор был сделан на медицинских, духовных, экономических и социальных последствиях ранних браков.

В заключительном мероприятии недели в колледже легкой промышленности приняли участие 60 девушек со всех районов. Шел разговор о профориентации девушек, привлечении их в кружки по интересам: науки и художественного творчества, национальных ремесел. Подчеркивалась необходимость усилить работу школ "мастер – ученик", решено проводить семинары под лозунгом "Моя профессия – моя гордость", территориальные этапы конкурсов "Лучший кружок", "Лучший дизайнер", "Ораста кизлар" и другие.

УЗИНФОРМ