В Намангане внесены изменения в местный бюджет

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 февраля. /УЗИНФОРМ/. Хоким аманганской области внес изменения в местный бюджет на третий квартал 2014 года. Об этом сообщила информационная служба областного хокимията.

Решением хокима предусматривается в соответствии с извещениями Министерства финансов Республики Узбекистан №№ 424, 429, 455, 469, 491, 504, 517, 537, 557, 569, 592, 601, 631, 732, 617, 645, 671, 718, 690, 700, 746, 761, 681, 775, 787, 798, 805, 815, 820, 855, 836, 846 и 871 и заключениями областного финансового управления принять к сведению и исполнению изменения, внесенные в утвержденные показатели местного бюджета области.

Документ принят на основании статьи 146 Бюджетного кодекса Республики Узбекистан, а также утвержденной приказом Министерства финансов № 29 от 26 марта 2001 года, инструкции "О поквартальном распределении объемов плановых годовых расходов, предусмотренных бюджетами Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента, и порядке учета изменений, вносимых в процессе исполнения бюджета по финансированию мероприятий и организаций" (порядковый номер № 1025 от 12 апреля 2001 года).

Областному финансовому управлению поручено внести изменения в утвержденные планы доходов и расходов на третий квартал 2014 года (в соответствии с приложениями № 1 и № 2.

Данное решение на утверждение очередной сессии областного Совета народных депутатов.

Контроль за выполнением данного решения возложен на заместителя хокима области Н. Хайиталиева.

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