Внимание и забота о престарелых

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 февраля. /УЗИНФОРМ/. 25 февраля в Бухаре по инициативе областного отделения фонда "Соглом авлод учун" совместно с Бухарским управлением здравоохранения было организовано мероприятие на тему "Здоровый образ жизни – залог крепкого здоровья", в ходе которого также прошел бесплатный медицинский осмотр престарелых и инвалидов.

Мероприятие было нацелено на пропаганду здорового образа жизни, повышение медицинской культуры, разъяснение правил здорового питания, негативных последствий наркомании, алкоголизма и курения, а также ранних и родственных браков.

В нем участвовали престарелые жители города Бухары, представители областного отделения фонда "Соглом авлод учун", управления здравоохранения (психологи, онкологи, эндокринологи), городского фонда "Махалла", врачи и медицинский персонал центральной поликлиники Бухары и СМИ.

В ходе мероприятия докладчики предоставили участникам полную информацию о признаках и профилактике различных заболеваний. Выступившие подробно объяснили участникам часто встречающиеся болезни среди престарелых, инвалидов и их последствия.

Затем был проведен бесплатный медицинский осмотр. Врачами был осуществлен осмотр пациентов посредством УЗИ и даны различные рекомендации. В ходе врачебного осмотра были выявлены больные, страдающие сахарным диабетом, артрозом, стоматологическими, неврологическими заболеваниями.

В заключение всем присутствующим были розданы средства гигиены и буклеты, пропагандирующие здоровый образ жизни. Престарелым и инвалидам бесплатно розданы различные лекарства.

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