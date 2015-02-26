В рамках исполнения государственной программы

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 февраля. /УЗИНФОРМ/. 25 февраля в махаллинском сходе граждан "Арабхона" города Кагана прошла беседа за "круглым столом на тему "Забота о старшем поколении – важный фактор национальных традиций и ценностей", посвященная Государственной программе "Год заботы и внимания о старшем поколении".

Цель организованного по инициативе "молодежного крыла" областного Кенгаша УзЛиДеП мероприятия заключалась в разъяснении важности заботы и внимания к старшему поколению.

В нем приняли участие активисты партии и "молодежного крыла", председатели первичных партийных организаций, представители городских отделов фондов "Нуроний" и "Махалла", жители и ветераны труда махалли, предприниматели.

В ходе мероприятия докладчиками отмечено, что долгом каждого гражданина является проявление постоянного почтения и заботы об отцах, дедах, матерях, которые обладают богатым жизненным опытом и собственным примером вносят неоценимый вклад в формирование атмосферы мира, согласия, счастья и стабильности в обществе. Также было подчеркнуто, что старшее поколение активно участвует в воспитании здорового поколения в духе патриотизма, уважения к культурным ценностям и добрым традициям.

Кроме этого, участниками было предложено повысить эффективность проводимой работы по оказанию всестороннего внимания ветеранам и каждому пожилому человеку.

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