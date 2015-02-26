В Намангане обсудили организацию работы участковых комиссий

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 февраля. /УЗИНФОРМ/. Как организовать работу участковых избирательных комиссий, что должно быть на участках – такова была тема прошедшего в среду конференц-зале Наманганского инженерно-педагогического института семинара.

На него были приглашены представители областных управлений народного образования, профессионально-технического образования, УВД, районных хокимиятов.

Открыл семинар председатель 6-й наманганской окружной избирательной комиссии Ганижон Ортиков.

Обстоятельный доклад о роли Центральной избирательной комиссии в организации и проведении выборов Президента Узбекистана сделал член ЦИК Шухрат Сирожиддинов.

Необходимость обеспечить проведение выборов главы государства в соответствии с международными избирательными стандартами подчеркнул эксперт ЦИК Шухрат Рузиназаров.

Особо было отмечено, что процедура голосования должна пройти в строгом соответствии с законом, каждый избиратель должен голосовать только за себя, члены избиркомов не имеют права подсказывать, за кого отдать свой голос. Важно соблюсти основные принципы – открытость, гласность, свободное волеизъявление граждан.

Также были затронуты такие темы, как роль СМИ и институтов гражданского общества в избирательном процессе и другие.

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