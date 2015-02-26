В Намангане прошла спартакиада профсоюзов

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 февраля. /УЗИНФОРМ/. Вчера в Намангане были подведены итоги городского межотраслевого этапа спартакиады профсоюзов Узбекистана, в котором приняли участие около ста представителей агропромышленного комплекса, государственного управления, народного образования, науки и культуры, энергетики и здравоохранения.

Состязания по шахматам и шашкам, настольному теннису прошли в городском центре детского творчества, по бадминтону и волейболу – в школах №№ 56 и 18, плаванию – в бассейне ДЮСШ "Баркамол авлод".

Убедительную победу одержали волейболисты городского совета профсоюзов работников народного образования, науки, и культуры одержали. Лучше всех среди мужчин играл в шашки учитель школы № 28 О. Солиев, среди женщин – сотрудница городского предприятия энергоснабжения А. Юлдашева. В шахматах не знали себе равных ее коллега Ж. Рахимов и преподаватель Наманганского социально-экономического и педагогического колледжа С. Ахмедова, в настольном теннисе – преподаватели школ № 25 и № 10 Я. Мамаджанов и М. Арифбаева, по плаванию – энергетики И. Гафаров и А. Набиуллина. В состязаниях по бадминтону победили учитель школы № 49 Г. Ашуров и сотрудник АО "Намангандонмахсулотлари" Т. Гайданова.

Победителям вручили почетные грамоты и подарки.

"Совместно с управлением труда и социальной защиты и другими организациями мы стараемся развивать массовый спорт на предприятиях и организациях. В частности, прилагаем усилия, чтобы работодатели выделили штат инструктора физкультуры, организовали спортзалы или хотя спортивные уголки, это очень позитивно отражается на эффективности труда", – говорит председатель городского совета профсоюзов работников народного образования, науки, и культуры Мухайе Гафарова.

По ее словам, профсоюзные соревнования проводятся систематически. Так, в минувшем году по случаю Навруза, День памяти и почестей проводились состязания по волейболу, шахматам и шашкам, перетягиванию каната, прошел и традиционный тур по борьбе "Махалламиз паҳлавонлари", где приняли участие 128 представителей 82 махаллей Намангана, веломарафон "Касаба-тур".

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