Узбекистанцев пригласили на литературный конкурс "Русская речь"27.02.2015 10:44
ТАШКЕНТ, 27 февраля. /УЗИНФОРМ/. Любители словесности Узбекистана могут принять участие в международном литературном конкурсе "Русская речь" для молодых писателей и поэтов из стран СНГ и ближнего зарубежья, пишущих на русском языке. Об этом сообщила пресс-служба представительства Россотрудничества в Ташкенте.
Конкурс проводится в рамках Года литературы. Организуют его Общественная палата Российской Федерации совместно с Международным общественным фондом "Российский фонд мира" при информационной поддержке Международного информационного агентства "Россия сегодня".
Конкурс проводится среди авторов в возрасте до 35 лет.
Лауреаты конкурса будут отмечены дипломами и денежными премиями: за 1-е место – 100 тысяч рублей, 2-е место – 80 тысяч рублей, 3-е место – 60 тысяч рублей.
Конкурсные работы (опубликованные и неопубликованные произведения) представляются в электронном виде (формат Word) или почтой в Общественную палату Российской Федерации по электронной или обычной почте.
К участию в конкурсе принимаются произведения (романы, повести, рассказы, стихотворения), написанные на русском языке.
Вместе с произведениями авторы сообщают свои биографические данные; имя, фамилия (псевдоним – по желанию), возраст, краткая творческая биография, список публикаций, контактные телефоны, почтовый и электронный адрес.
Присланные на конкурс произведения возврату не подлежат.
Срок приема работ – с 1 февраля по 1 октября.
Цель конкурса является сохранение и распространение русского языка за рубежом; открытие новых имен в литературе и поэзии в странах СНГ и ближнего зарубежья, продвижение их произведений к русскоязычным читателям: консолидация молодых литераторов стран СНГ и ближнего зарубежья, создание условий для их творческого общения и профессионального роста.
Авторы, победившие в конкурсе, получат приглашение на церемонию подведения итогов. Она состоится в октябре в Москве в Государственном музее им. А. С. Пушкина.
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