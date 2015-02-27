Узбекистанцев пригласили на литературный конкурс "Русская речь"

ТАШКЕНТ, 27 февраля. /УЗИНФОРМ/. Любители словесности Узбекистана могут принять участие в международном литературном конкурсе "Русская речь" для молодых писателей и поэтов из стран СНГ и ближнего зарубежья, пишущих на русском языке. Об этом сообщила пресс-служба представительства Россотрудничества в Ташкенте.

Конкурс проводится в рамках Года литературы. Организуют его Общественная палата Российской Федерации совместно с Международным общественным фондом "Российский фонд мира" при информационной поддержке Международного информационного агентства "Россия сегодня".

Конкурс проводится среди авторов в возрасте до 35 лет.

Лауреаты конкурса будут отмечены дипломами и денежными премиями: за 1-е место – 100 тысяч рублей, 2-е место – 80 тысяч рублей, 3-е место – 60 тысяч рублей.

Конкурсные работы (опубликованные и неопубликованные произведения) представляются в электронном виде (формат Word) или почтой в Общественную палату Российской Федерации по электронной или обычной почте.

К участию в конкурсе принимаются произведения (романы, повести, рассказы, стихотворения), написанные на русском языке.

Вместе с произведениями авторы сообщают свои биографические данные; имя, фамилия (псевдоним – по желанию), возраст, краткая творческая биография, список публикаций, контактные телефоны, почтовый и электронный адрес.

Присланные на конкурс произведения возврату не подлежат.

Срок приема работ – с 1 февраля по 1 октября.

Цель конкурса является сохранение и распространение русского языка за рубежом; открытие новых имен в литературе и поэзии в странах СНГ и ближнего зарубежья, продвижение их произведений к русскоязычным читателям: консолидация молодых литераторов стран СНГ и ближнего зарубежья, создание условий для их творческого общения и профессионального роста.

Авторы, победившие в конкурсе, получат приглашение на церемонию подведения итогов. Она состоится в октябре в Москве в Государственном музее им. А. С. Пушкина.

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