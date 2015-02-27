Узбекистан и кипр обеъдиняют усилия в борьбе с преступностью

ТАШКЕНТ, 27 февраля. /УЗИНФОРМ/. С 27 февраля после завершения соответствующих внутригосударственных процедур вступает в силу Соглашение между Правительством Республики Узбекистан и Правительством Республики Кипр о сотрудничестве в борьбе с преступностью, подписанное в Ташкенте 5 апреля 2012 года в ходе визита в Узбекистан министра иностранных дел Республики Кипр Эрато Козаку-Маркуллис и утвержденное Президентом Узбекистана Исламом Каримовым 24 сентября того же года.

Соглашением предусматривается сотрудничество двух государств в борьбе с преступлениями против личности, мира, общественной безопасности и порядка, а также в сфере экономической деятельности и информационных технологий. Сотрудничество в рамках Соглашения будет осуществляться путем обмена информацией в области противодействия указанным преступлениям и оказания содействия в их раскрытии, сообщает МИД Узбекистана.

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