Глава внешнеполитического ведомства Узбекистана принял посла ФРГ

ТАШКЕНТ, 27 февраля. /УЗИНФОРМ/. 27 февраля министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Федеративной Республики Германия Найтхартом Хёфером-Виссингом, в ходе которой были обсуждены состояние и перспективы развития двусторонних отношений, ход реализации договоренностей, достигнутых в рамках межмидовских политконсультаций 14-15 октября минувшего года в Берлине, состоялся обмен мнениями по графику предстоящих двусторонних контактов на различных уровнях, некоторым вопросам международного характера.

Приоритетными направлениями развития межгосударственного сотрудничества были названы торговля и экономика, инвестиции, наука, образование и культура.

Также в ходе встречи посол проинформировал о выдвижении кандидатуры ФРГ в непостоянные члены Совета безопасности ООН на 2019-2020 годы, сообщает МИД Узбекистана.

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