На наманганском ипподроме пройдет улак

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 28 февраля. /УЗИНФОРМ/. Первый день весны станет в Намангане одновременно и открытием летнего конноспортивного сезона. В субботу на ипподроме пройдут соревнования по улаку.

Состязания пройдут в рамках чемпионата Узбекистана по улак-купкари, а также 3-го первенства Республики по массовой народной игре улак. В турнире наряду с хозяевами будут участвовать мастера из Ташкента, Сурхандарьинской, Сырдарьинской, Джизакской и других областей страны.

Такие соревнования в Намангане стали традиционными и привлекают большое внимание публики.

Улак, или, как его часто называют, козлодрание, одна из самых популярных народных забав, ставшая с недавнего времени и признанным видом спорта. Суть игры состоит в умении отобрать у соперников тушу козла и первым доставить ее до финиша. Успех приносят сообразительность, богатырская сила, ловкость, способность держаться в седле и ощущать себя единым целым с конем.

УЗИНФОРМ