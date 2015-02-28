Встреча с доверенным лицом кандидата в Намангане

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 28 февраля. /УЗИНФОРМ/. С потенциальными избирателями встречаются не только сами кандидаты на пост Президента, но и их доверенные лица. Первая такая встреча прошла в четверг в конференц-зале Наманганского инженерно-педагогического института.

Открыл мероприятие председатель областного совета ЛДП Узбекистана Салихон Муминов.

Доверенное лицо кандидата от Либерально-демократической партии Турсунбой Файзуллаев подробно ознакомил собравшихся с биографией Ислама Каримова. Он поделился воспоминаниями о становлении независимого Узбекистана, огромной роли в этом Президента. Также весьма обстоятельно была представлена программа кандидата.

Своими мнениями поделились редактор городской газеты "Наманган садоси" Комильжон Файзиев, учительница школы № 25 Намангана Мукаддам Иззатуллаева, активист ЛДПУз Бахриддин Махмудов и другие.

Они подчеркивали, что проводимые под руководством Ислама Каримова коренные реформы служат важным фактором устойчивого развития национальной экономики, обеспечения мирной и спокойной жизни народа, процветания страны.

Также отмечалось, что нынешние выборы Президента Республики Узбекистан проходят на многопартийной основе, что является ярким проявлением претворения в жизнь в стране демократических реформ.

В заключение ведущий встречи Салихон Муминов призвал избирателей принять активное участие в предстоящих 29 марта выборах Президента Республики Узбекистан.

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