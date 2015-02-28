В Намангане прошел концерт памяти старейшего педагога

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 28 февраля. /УЗИНФОРМ/. В четверг в Наманганском колледже искусств прошел концерт, посвященный памяти замечательного педагога – Зои Васильевны Цуриковой, скончавшейся на прошлой неделе на 86-м году жизни.

Талантливый ученик ученицы З. Цуриковой Наили Шакировой, лауреат республиканского конкурса молодых исполнителей, студент 2 курса Государственной консерватории Узбекистана, обладатель высокого баса Султон Абдурахимов красивым, хорошо поставленным голосом исполнил произведения русской и мировой оперной классики.

Зоя Васильевна после окончания Ташкентской консерватории была солисткой Узбекской государственной филармонии. С 1961 года работала в Наманганском музыкальном училище (ныне колледж искусств) по классу академического вокала. Она открыла миру немало талантов. "Учитель богат своими учениками. Из недр ее вокальной школы с особенной методикой обучения, пересекающейся с классическими методами преподавания, вышло много прославленных сегодня последователей таланта великого наставника", – говорит Наиля Ахметовна Шакирова, 25 лет проработавшая концертмейстером в классе З. В. Цуриковой.

Среди учеников Зои Васильевны – заслуженная артистка Узбекистана Софья Тен, солистка Мариинского театра (Санкт-Петербург) Людмила Касьяненко, доцент Государственной консерватории Узбекистана по классу академического вокала Галина Ерошина, ведущая солистка Ташкентского театра оперетты Ольга Нугаева, солистка Сухумского военного ансамбля песни и пляски Нелли Зотова, солистка Казанского театра оперы и балета имени Ф. Шаляпина Римма Халитова, солисты Большого театра оперы и балета имени А. Навои Малика Норматова, Улугбек Максумов, Исроил Жаббаров. Ученицы Зои Васильевны Тухтахон Жураева и Назима Норматова работают в Наманганском колледже искусств.

Уход из жизни З. В. Цуриковой – большая потеря для колледжа искусств, которому она отдала почти 50 лет. Коллектив колледжа скорбит и выражает глубокие соболезнования родным и близким.

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