Инклюзивное образование внедряется в Намангане

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 28 февраля. /УЗИНФОРМ/. Наманган стал одним из очагов продвижения инклюзивного образования в Узбекистане. Во вторник здесь прошла большая конференция по этой теме, а в понедельник в школе № 11 областного центра открылся пилотный ресурсный центр. Предполагается, что он будет местом притяжения всех идей, опыта инклюзивного образования в Ферганской долине, а в дальнейшем – и его широкого распространения.

Проект "Инклюзивное образование для детей с особыми потребностями в Узбекистане" реализуется при финансовом участии Европейского Союза, главным получателем является Республиканский центр социальной адаптации детей (РЦСАД). Практическую помощь в осуществлении масштабного проекта (его стоимость около 2 млн. евро) оказывают министерства народного образования, высшего и средне-специального образования, здравоохранения, труда и социальной защиты населения и финансов.

В открытии пилотного ресурсного центра принимали участие эксперт по инклюзивному образованию ЕС Стефания Алишаускене (Литва), координатор проекта Ребекка Олевская (Узбекистан), хоким города Намангана Баходир Бекходжаев, заместитель руководителя РЦСАД Лола Муминова и другие. В рамках проекта в школе оборудовано два компьютерных класса с учетом особенностей контингента учащихся – со специальными увеличителями, клавиатурой, установлены интерактивные доски. Также в рамках акции в школу завезли ходунки.

Всего в Узбекистане открыто 5 таких ресурсных центров: в Ташкенте, Самаркандской, Хорезмской, Сурхандарьинской и Наманганской областях.

Во вторник в актовом зале областного объединения профсоюзов прошла конференция, посвященная запуску проектной деятельности в Намангане, одном из 5 пилотных регионов. В ее работе принял участие заместитель хокима области Назиржон Хайиталиев.

Идея проекта – в том, чтобы дать возможность детям со специальными потребностями получать среднее образование в обычной школе, наравне со всеми. Люди со специальными потребностями в данном контексте – это те, кто имеет физические либо психические недостатки, например, дети, больные ДЦП, синдромом Дауна, аутизмом, и т. д.

Как отметила Стефания Алишаускене, 20 лет посвятившая совместному обучению детей, у каждого ребенка могут быть специальные потребности, но у некоторых они просто больше, а взрослые должны помочь им.

Есть еще один аспект – такие дети обучаются в интернатах, где они находятся 6 дней. Таким образом, они во многом лишаются возможности побыть в семье, как обычные их сверстники. С другой стороны, при внедрении инклюзивного образования другие дети могут получить навыки сочувствия, сострадания.

На конференции также ряд представителей ННО области представил презентации о своей работе с детьми со специальными потребностями. А координатор областного Общества Красного Полумесяца Акром Кодиров подарил от имени организации одной девушке швейную машинку, а другой – набор для вязания.

Добавим, что обеспечение равного доступа к среднему образованию для всех детей гарантировано в нашей стране подписанными Узбекистаном Конвенцией ООН о правах ребенка и Конвенцией ООН о правах инвалидов, также рядом внутренних документов – законами "Об образовании", "О гарантиях прав ребенка" и другими.

УЗИНФОРМ