Поэзия Серебряного века звучала в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 28 февраля. /УЗИНФОРМ/. В конце календарной зимы в Мангалочьем дворике Анны Ахматовой при Российском центре науки и культуры в Ташкенте звучали строки поэтов Серебряного века о зиме. Здесь 26 февраля прошел литературно-поэтический вечер под названием "Зима в поэзии Серебряного века", сообщает пресс-служба РЦНК.

В уютном зале клуба-музея собрались поклонники А. Ахматовой, О. Мандельштама, К. Бальмонта, Н. Гумилева, В. Брюсова, А. Белого и других выдающихся русских поэтов начала ХХ века.

Ташкентские поэты и литераторы Вадим Фомичев, Альбина Маркевич и Олег Бордовский прочитали свои стихи, центральной темой которых стало самое холодное время года – зима.

Романсы на стихи М.Цветаевой исполнил композитор и исполнитель Геннадий Арефьев.

Под занавес искусствовед и хранитель клуба-музея Анны Ахматовой Альбина Маркевич обрадовала публику скорым выходом в свет четвертого ташкентского альманаха "Мангалочий дворик". По ее словам, презентация сборника состоится уже этой весной.

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