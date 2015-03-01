Парламентарии обсудили отчет Счетной палаты

ТАШКЕНТ, 1 марта. /УЗИНФОРМ/. 27 февраля в Законодательной палате Олий Мажлиса Узбекистана было проведено расширенное заседание парламентского комитета по бюджету и экономическим реформам, посвященное рассмотрению отчета о деятельности Счетной палаты Республики Узбекистан в 2014 году, в котором приняли участие представители министерств, ведомств и органов государственной власти на местах.

В ходе заседания были рассмотрены итоги организованных Счетной палатой Республики проверок по формированию и исполнению Государственного бюджета, по законному и целевому использованию бюджетных средств, а также результаты работ по устранению выявленных нарушений.

Кроме того, был обсужден план деятельности по предотвращению нарушений, привлечению к этой работе региональных представительных органов, проведена экспертиза проекта Государственного бюджета Республики Узбекистан, а также основных направлений налоговой и бюджетной политики на текущий год.

По итогам обсуждения отчета о деятельности Счетной палаты в 2014 году Комитет по бюджету и экономическим реформам принял соответствующее решение, сообщает пресс-служба национального парламента.

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