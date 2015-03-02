Посол США посетила МВЭСИТ Узбекистана

ТАШКЕНТ, 2 марта. /УЗИНФОРМ/. 27 февраля в Министерстве внешних экономических связей, инвестиций и торговли Узбекистана была проведена встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом США Памелой Спратлен.

В ходе состоявшейся беседы стороны обсудили текущее состояние и перспективы расширения взаимовыгодного торгового, экономического и инвестиционного сотрудничества, а также возможности реализации конкретных проектов с ведущими американскими компаниями в различных отраслях экономики Узбекистана, сообщает пресс-служба МВЭСИТ.

Напомним, что Памела Спратлен была аккредитована в Узбекистане в конце января.

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