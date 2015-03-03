В УМЭД сменился ректор

ТАШКЕНТ, 3 марта. /УЗИНФОРМ/. 2 марта Кабинет Министров Узбекистана утвердил постановление о назначении Абдумалика Джуманова на должность ректора Университета мировой экономики и дипломатии при Министерстве иностранных дел Республики.

3 марта новый ректор УМЭД был представлен Ученому совету университета министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым.

Как сообщает пресс-служба МИД, ранее А.Джуманов работал ректором Международного Вестминстерского университета в Ташкенте.

Напоним, что Университет мировой экономики и дипломатии был основан в соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан "О создании Университета мировой экономики и дипломатии" от 23 сентября 1992 года. Основной задачей университета является подготовка высококвалифицированных кадров в областях мировой экономики и политики, международных экономических отношений и юриспруденции.

До А.Джуманова пост ректора УМЭД с конца июля 2012 года занимал Надир Жумаев.

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