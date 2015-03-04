Глава миссии наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ посетила МИД Узбекистана

ТАШКЕНТ, 4 марта. /УЗИНФОРМ/. 4 марта глава Ограниченной миссии по наблюдению за выборами Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) Каетана де Зулуета была принята министром иностранных дел Узбекистана Абдулазизом Камиловым с целью обсуждения актуальных вопросов взаимодействия в рамках подготовки и проведения предстоящих 29 марта выборов Президента Республики Узбекистан.

Как сообщает МИД Узбекистана, на встрече также состоялся обмен мнениями по актуальным международным вопросам и деятельности миссии.

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