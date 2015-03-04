В Токио обсуждены вопросы сотрудничества стран ЦА и Японии

НОВОСТИ В МИРЕ, 4 марта. /УЗИНФОРМ/. 4 марта в Токио было проведено 9-е совещание старших должностных лиц Диалога "Центральная Азия + Япония" на уровне заместителей министров иностранных дел, для участия в котором в японскую столицу прибыли делегации внешнеполитических ведомств Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана.

Повестка дня встречи включала в себя обсуждение вопросов сотрудничества в сферах сельского хозяйства, борьбы с незаконным оборотом наркотиков, углубления взаимодействия стран-участниц в рамках Диалога.

В завершение заседания был рассмотрен ход подготовки к предстоящему 6-му Совещанию министров иностранных дел стран-участниц Диалога в Ашхабаде в 2016 году, сообщает МИД Узбекистана.

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