Учкурганский маш идет в Турцию

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 5 марта. /УЗИНФОРМ/. Учкурганское ООО "Шахрихончек савдо-саноат" успешно продает бобовые за рубеж – в Иран, Турцию, и Индию экспортировано 500 тонн маша. А все благодаря реализованному здесь уникальному проекту по переработке бобовых культур.

Инициативу проявил руководитель предприятия Маруфжон Саримсаков. По его словам, в дело пришлось вложить 100 млн. сумов. Но оно того стоило.

"Климат Наманганской области Узбекистана позволяет не только наращивать урожайность, но и получать по 2 урожая в год. Кроме того, бобовые культуры как нельзя лучше подходят для повторных посевов на площадях, ранее занятых зерновыми культурами", – поясняет М. Саримсаков.

В целом в этом районе осуществлено 45 перспективных проектов, создано 173 новых рабочих места. Растут также объемы производства овощей и бахчевых культур – на 556,3 и 229 процентов соответственно. Почти 7 тысяч гектаров земельных угодий района занято зерновыми, здесь внедряются передовые агротехнические технологии обработки земель.

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