Будущим медикам Намангана рассказали об инфекциях

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 5 марта. /УЗИНФОРМ/. Во 2-м медицинском колледже Намангана 3 марта прошла научно-практическая конференция, посвященная актуальным заболеваниям XXI века, в которой приняли участие студенты отделений сестринского и лечебного дела.

Стоит отметить, что доклады по темам конференции готовили сами студенты. Так, ресь Мухлисы Султановой была посвящена раку матки, а Малики Исломжановой – СПИДу, Зульфии Тохировой – рахиту. При этом студенты основательно изучили отечественные и зарубежный опыт лечения этих недугов, ознакомили собравшихся с новейшими методами лечения и диагностики, широко использовались компьютерные технологии и различные пособия, слайды.

В составе компетентного жюри были такие корифеи наманганской медицины, как врач-хирург областного филиала республиканского научного центра экстренной медицинской помощи, кандидат медицинских наук Баркамол Исаков, нейрохирург РНЦЭМП Фаткулло Махмудов и врач-терапевт Наманганской больницы водного хозяйства Нодира Усманова. Они оценивали выступления не только в чисто медицинском аспекте, но и принимали во внимание и дикцию, умение раскрыть проблему.

По итогам мероприятия наилучшие результаты показала студентка М. Султанова, вторые места были присуждены Д. Зохиджановой и З. Умаровой, а третьи – Н. Хужамбердиевой и М. Исломжоновой. Они были награждены ценными подарками и почетными грамотами.

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