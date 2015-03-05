Семинар для членов избиркомов в Намангане

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 5 марта. /УЗИНФОРМ/. 4 марта в конференц-зале областного объединения профсоюзов прошел учебный семинар для членов участковых избирательных комиссий Наманганской области.

В работе его приняли участие председатель 6-й Наманганской окружной избирательной комиссии Ганижон Ортиков, заместитель хокима области Манзура Азизова, члены ЦИК Темир Ширинов и Абдуллохон Турахужаев.

Открыл семинар Ганижон Ортиков. Он отметил, что выборы главы Узбекистана являются важным политическим событием, а потому на участковые избирательные участки возлагается большая ответственность.

Член ЦИК Темир Ширинов подробно рассказал о правовых основах работы участковых избирательных комиссий. В частности, он подчеркнул, что Центральная избирательная комиссия является независимым конституционным органом, а также, что в Узбекистане создана своеобразная вертикаль избиркомов вплоть до участков, на которые возложены обязанности по организации выборов на местах. Их работа ведется на таких демократических принципах, как независимость, законность, коллегиальность, гласность, справедливость, наличие самостоятельного мнения членов комиссии.

Также представитель ЦИК остановился на опыте разных стран по проведению выборов, в том числе Южной Корее, Японии, Германии, России, отметив, что в Узбекистане применены наиболее подходящие принципы. Далее он разъяснил положения закона о роли международных наблюдателей.

Детально осветила задачи участковых комиссий ведущий специалист регионального отделения Независимого института мониторинга формирования основ гражданского общества Зульфия Ахмадхужаева. Были затронуты такие темы, как проведение собраний комиссии, сохранность бюллетеней, порядок приема избирателей, составление и уточнение списков избирателей. В частности, было подчеркнуто, что списки избирателей вывешиваются для ознакомления не позднее, чем за 15 дней до дня голосования, и каждый избиратель может участвовать в составлении таких списков.

Также членам участковых комиссий были разъяснены положения закона об организации досрочного голосования и голосования в день выборов, работе с международными и отечественными наблюдателями, работниками средств массовой информации и другим аспектам, связанным с деятельностью участковой избирательной комиссии.

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