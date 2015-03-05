Пресс-конференция в областном управлении юстиции

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 5 марта. /УЗИНФОРМ/. 3 марта в Бухарском областном управлении юстиции состоялась пресс-конференция с региональными СМИ.

В ней участвовали руководители и сотрудники областного управления юстиции, сотрудники прокуратуры, органов внутренних дел, представители областного управления здравоохранения, областного суда по уголовным, а также гражданским делам и СМИ.

Мероприятие было нацелено на информирование СМИ о проделанной работе областного управления юстиции в 2014 году и ознакомление с приоритетными задачами на текущий год.

Мероприятие открыл и вел начальник областного управления юстиции, который в своем выступлении уделил внимание вопросам сотрудничества правоохранительных органов со СМИ в повышении правовой культуры населения, разъяснения проводимых в Узбекистане реформ и преобразований, обеспечении открытости и гласности деятельности органов государственной власти и управления. Кроме того, было отмечено, что подобное сотрудничество содействует решению общественных проблем.

Далее выступил с докладом о проделанной работе первый заместитель начальника юстиции, представивший расширенный отчет о деятельности областного управления в 2014 году. В частности, было отмечено, что в прошедшем году порядка 180 нормативно-правовых документов прошли правовую экспертизу. Кроме того, в областное управление поступило 397 обращений и жалоб от предпринимателей и адвокатов, на 391 из которых были даны ответы. Кроме того, в минувшем году 28 ННО области прошли государственную регистрацию, 21 - учетную регистрацию.

Также на мероприятии были озвучены приоритетные задачи ведомства на 2015 год, среди которых - усиление защиты прав граждан, предпринимателей, фермеров и ННО области.

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