В целях повышения политических знаний

В целях повышения политических знаний05.03.2015 14:06
ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 5 марта. /УЗИНФОРМ/. 4 марта в центре "Баркамол авлод" Караулбазарского района по инициативе областного Кенгаша УзЛиДеП был организован учебный семинар по повышению квалификации сотрудников районного Кенгаша партии и председателей первичных партийных организаций.
В мероприятии приняли участие представители областного, районного Кенгаша партии, председатели первичных партийных организаций, работники центра "Баркамол авлод", активисты партии и СМИ.
В ходе мероприятия выступившие остановились на вопросах организации со стороны сотрудников районного Кенгаша мероприятий среди широкой общественности по разъяснению сути и содержания доклада, посвященного итогам социально-экономического развития страны в 2014 году и приоритетным направлениям экономической программы на 2015 год; основных идей и приоритетных задач Государственной программы "Год внимания и заботы о старшем поколении".
Также докладчики обратили внимание аудитории на понимание сущности 8 направлений доклада Президента по улучшению деятельности Олий Мажлиса, подчеркнута важность изучения данного выступления главы государства в повышении политических знаний каждого сотрудника.
Далее состоялось обсуждение осуществляемых в стране демократических реформ, подготовки к выборам Президента Республики Узбекистан.
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