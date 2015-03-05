В целях повышения политических знаний

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 5 марта. /УЗИНФОРМ/. 4 марта в центре "Баркамол авлод" Караулбазарского района по инициативе областного Кенгаша УзЛиДеП был организован учебный семинар по повышению квалификации сотрудников районного Кенгаша партии и председателей первичных партийных организаций.

В мероприятии приняли участие представители областного, районного Кенгаша партии, председатели первичных партийных организаций, работники центра "Баркамол авлод", активисты партии и СМИ.

В ходе мероприятия выступившие остановились на вопросах организации со стороны сотрудников районного Кенгаша мероприятий среди широкой общественности по разъяснению сути и содержания доклада, посвященного итогам социально-экономического развития страны в 2014 году и приоритетным направлениям экономической программы на 2015 год; основных идей и приоритетных задач Государственной программы "Год внимания и заботы о старшем поколении".

Также докладчики обратили внимание аудитории на понимание сущности 8 направлений доклада Президента по улучшению деятельности Олий Мажлиса, подчеркнута важность изучения данного выступления главы государства в повышении политических знаний каждого сотрудника.

Далее состоялось обсуждение осуществляемых в стране демократических реформ, подготовки к выборам Президента Республики Узбекистан.

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